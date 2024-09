Reggio, dopo quarant’anni una reunion emozionante per gli studenti del Ferraris

Per i ragazzi e le ragazze della V B sono bastati pochi minuti per ritrovare l’intesa e l’amicizia dei tempi scolastici

Ritrovarsi dopo quarant’anni. Una reunion emozionante.

Si sono ritrovati qualche sera fa, in una pizzeria della città, dopo ben 40 anni dal diploma, i “ragazzi” e le “ragazze” della mitica V B del tecnico commerciale Ferraris 1983/84, per celebrare questo importante anniversario. Questa volta contrariamente a quanto successo nella cena del 34° non hanno neanche faticato troppo a riconoscersi! Sono bastati pochi minuti per ritrovare l’intesa e l’amicizia dei tempi scolastici.

Abbracci, baci, racconti, e risate hanno reso la serata piacevole e divertente, tanti ricordi di anni spensierati ed anche un po’ incoscienti ovviamente. Celebrando durante la cena un po’ di guai combinati.

Non sono mancati momenti toccanti ricordando due compagne, Orsola e Katia andate via prematuramente.

Una serata emozionante, passata a raccontarsi delle carriere professionali, delle tante storie di vita…I lustri passati hanno lasciato segni ben visibili nei volti e nei corpi di ognuno, quarant’anni trascorsi però con la consapevolezza che una delle poche cose che il tempo non cambierà mai è la grande amicizia che rimane immutata nel tempo. Grazie a questa reunion è sembrato essere tornati i ragazzini che per cinque bellissimi anni si sono divertiti studiando… E’ proprio vero che serate come questa fanno bene allo spirito e alla mente, il tempo della scuola è stato uno dei migliori, perché si stava bene insieme.

A fine cena dopo le foto di rito ci si è lasciati con l’impegno di ritrovarsi presto, anche per dare la possibilità a chi per impegni non è riuscito ad essere presente e con l’intenzione di far partecipare qualcuno del corpo docente dell’epoca.

Questi i protagonisti della serata:

Demetrio Aricò, Umberto Azzarà, Sergio Bellucci, Pasquale Caratozzolo, Flavia Collini, Santo Frascati, Angela Iero, Pasquale Laurendi, Fortunato Martino, Maria Melai, Teresa Minniti, Giusy Morana, Antonio Moscato, Paola Scolaro, Pietro Talè, Maria Trunfio.