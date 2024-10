Reggio Calabria e reddito di cittadinanza. Numeri e primi bilanci

Niente file agli sportelli di Reggio Calabria per la presentazione delle domande al reddito di cittadinanza. L’area metropolitana reggina parte a rilento, come nel resto del paese d’altronde.

Finora, secondo una prima analisi, sarebbero circa un migliaio le domande presentate soprattutto attraverso i patronati. Gli uffici postali rimangono in attesa di essere presi d’assalto, mentre i cittadini si informano sulla documentazione da presentare. Poche, pochissime invece le domande presentate direttamente tramite il sito dell’INPS.

Mercoledì 6 marzo è stato il primo giorno per presentare la domanda e ancora oggi, a distanza di quattro giorni, non c’è nessuna ‘corsa allo sportello’.

Ricordiamo che il RDC può essere richiesto alle Poste, ai Caf e online sul sito dell’INPS e che basta non possedere uno solo dei requisiti per non avere il reddito di cittadinanza.

Tra i requisiti fondamentali l’Isee inferiore a 9.360 euro, la seconda casa di valore non superiore a 30.000 euro ed il conto in banca non superiore a 6.000 euro.

Intanto il direttore della sede provinciale di Reggio Calabria dell’INPS Angelo Manna dichiara: