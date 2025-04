Locri: in piazza per Sara, Ilaria, per tutte. La manifestazione pubblica di Riprendiamoci i Consultori

Il movimento spontaneo Riprendiamoci i Consultori organizza una manifestazione pubblica sabato 5 aprile alle ore 9:30 in piazza dei Martiri a Locri (RC).

Il femminicidio di Sara Campanella, raccontato come “una tragedia legata alla sua indipendenza”, è l’ennesima prova di una narrazione tossica che colpevolizza le vittime e assolve i carnefici.

“Il 5 aprile saremo in piazza per Ilaria, per Sara, per tuttə. Perché il cambiamento è possibile, e parte dalla rabbia che diventa sorellanza e lotta collettiva. Vi aspettiamo: i nostri corpi e le nostre voci, in piazza per chi non ha più voce. Abbattiamo insieme questo sistema patriarcale e misogino. Ora. Per Ilaria, per Sara, per tutt3. Ci vogliamo viv3 e liber3. Se non sarà per amore, sarà per rabbia. Sicuramente sarà insieme”.