Reggio, restyling piazza De Nava: dopo 90 anni si sposta la storica edicola

Lavori di restyling della storica piazza De Nava a Reggio Calabria. Il cantiere, secondo quanto raccolto, sta proseguendo nei vari step, in linea con gli interventi in programma e la data di fine lavori, previsti entro dicembre 2024, dovrebbe essere rispettata.

Si sta lavorando su più fronti, in particolare su via Saverio Vollaro, per liberare il transito e decongestionare il traffico. Intanto, nella giornata di ieri, sono state consegnate le chiavi della nuova edicola al titolare della storica attività. La struttura, decisamente più moderna e funzionale, è già stata posizionata nella parte alta della piazza, su via Domenico Romeo, rivolta verso il Museo Archeologico.

Leggi anche

Restyling piazza De Nava, cambio di posizione per la storica edicola

Aperta da oltre 90 anni, la storica edicola, nel cuore della città, è stata tramandata da padre in figli.