Restyling Piazza De Nava, a che punto siamo? Tempistiche e nuovi step – FOTO

Le rassicurazioni dell'arch. Vescio: 'Siamo perfettamente in linea'. Interventi in corso e prossime attività

Non c’è pace per i Bronzi di Riace, ‘costretti’ a vivere l’area di cantiere attorno al Museo Archeologico Nazionale caratterizzata da continui rumori a causa del restyling della storica piazza De Nava. I due guerrieri, e con loro tutti i reggini, dovranno pazientare ancora un pò e subire i disagi che il rifacimento di una piazza così grande, nel cuore della città, comporta. Nella speranza di poter vivere un’area migliore, più bella e funzionale, magari entro il termine annunciato dal Ministero.

Dopo diverse segnalazioni di lamentele e reclami da parte dei residenti della zona, soprattutto per le modifiche alla viabilità, abbiamo chiesto alla ditta e a chi coordina i lavori, a che punto è il restyling della piazza.

Ricordiamo come gli interventi, avviati a febbraio del 2023, grazie al finanziamento di 5 milioni di euro del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per la Calabria previsto per la storica agorà e per il suo restauro, riqualificazione e integrazione tra il Museo Archeologico Nazionale ed il contesto urbano di Reggio Calabria, dovrebbero concludersi entro il 2024.

Secondo la Soprintendenza i lavori non stanno andando affatto a rilento.