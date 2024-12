Vini, panettoni e cesti: con Enoteka regali gourmet e consegne in giornata

Un Natale buono e gustoso con le prelibatezze enogastronomiche di Enoteka, rinomato esercizio commerciale di via Agamennone Spanò 36/38 (vicino piazza Carmine).

Il giovane imprenditore reggino Pietro Nucera insieme al suo qualificato team, anche per queste festività natalizie, vuole esserci e stare accanto alla sua clientela per condividere le bontà che impreziosiranno le tavole di tantissimi italiani e non solo. E quest’anno, hanno scelto Enoteka anche i personaggi del mondo delle fiabe: Lupo e Cappuccetto Rosso, la Bella e la Bestia, Geppetto, Pinocchio e il Grillo che, ormai da qualche settimana, viaggiano sui bus ATAM stupendo grandi e bambini.

Vini, rum, champagne, whiskey, distillati, accessori per la degustazione, salumi, formaggi, tartufi, pandori, panettoni, raffinato e delicato cioccolato, sono alcuni dei tantissimi prodotti di Enoteka che garantisce sempre consegne rapide in città, in ice bag e in tutto il mondo. Un’ampia gamma di confezioni natalizie con prodotti gastronomici contenenti il meglio della cucina mondiale sono il regalo perfetto per un Natale stuzzicante ed indimenticabile.

Aperta tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:30, Enoteka offre alla sua affezionata clientela, confezioni regalo già pronte, ceste personalizzate su ordinazione, aperitivi gourmet con buonissimi taglieri di salumi, formaggi tra i più classici ai più rinomati, in grado di accontentare qualsiasi palato.

In occasione delle feste, Enoteka rimarrà aperto con orario “no stop”. È possibile rimanere informati su offerte e prodotti attraverso i profili social Instagram e Facebook.

Come contattare ENOTEKA

Per ulteriori informazioni sui prodotti e sull’esercizio commerciale:

Sito Web: https://www.enotekando.it

Facebook: @enotekarc

Telefono: 3341355513 (per ordinare regali di Natale con consegna a domicilio entro la giornata)

ENOTEKA effettua anche spedizioni in tutto il mondo.