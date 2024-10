Reggio, tutto pronto a Mosorrofa per gli eventi dell’estate 2024. Il programma

La parrocchia San Demetrio in Mosorrofa e l’Azione Cattolica della stessa parrocchia organizzano per l’estate 2024 due eventi molto importanti.

Venerdì 9 agosto alle ore 21.00 ci sarà in piazza San Demetrio la presentazione del libro “San Demetrio di Tessalonica tra storia e leggenda” scritto dal mosorrofano Demetrio Pellicanò. Il legame tra il paese di Mosorrofa e San Demetrio traspare nel libro in tutta la sua interezza. La grandezza di San Demetrio, uno dei pochi santi, insieme a San Giorgio, ad essere venerato sia nel rito latino e bizantino del Cristianesimo che nella chiesa Ortodossa, è messa bene in evidenza dalla vastità dei paesi dove si è diffusa la sua santità.

Altro evento molto importante è la Festa degli Immigrati ed Emigrati, una festa che si pone in continuità con quanto la comunità parrocchiale e l’AC hanno sempre fatto in termini di accoglienza degli immigrati e di accompagnamento e vicinanza agli emigrati. La festa vuole essere un momento di gioia e un’occasione per far incontrare emigrati ed immigrati che se vogliamo sono figli dello stesso destino. I nostri emigrati sono immigrati nel loro paese di destinazione e gli immigrati altro non sono che emigrati dalle loro città d’origine.

Le manifestazioni sono inserite nel programma Estate 2024 del Comune di RC.

A Mosorrofa nell’Estate 2024 ci sarà un programma molto ricco a totale carico, economico e di lavoro, della cittadinanza locale.

Si comincia il 4 agosto con il programma Fanta Jordy, dedicato ad un ragazzo prematuramente scomparso, a conclusione del quale, il 7 c.m., si donerà al paese un Defibrillatore.

E si continuerà con il 3° Festival del Mediterraneo, nel programma del quale sono inserite le due serate, che inizierà il 9 agosto e si protrarrà fino al 14.

Un programma molto ricco realizzato grazie alla caparbietà e al lavoro di Gianni Brigandì in arte Gandi e alla totale collaborazione della gente di Mosorrofa che non perde mai occasione per dimostrare la propria laboriosità e disponibilità.