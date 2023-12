Reggio, accesso agli atti di Armando Neri sugli eventi natalizi a Sviprore

Non è ancora Natale..ma a Reggio Calabria c’è già la sorpresa sotto l’albero. Riguardo la decisione di affidare la gestione degli eventi natalizi a Sviprore, i consiglieri comunali di opposizione Armando Neri e Mario Cardia nei giorni scorsi avevano chiesto chiarimenti all’amministrazione comunale e posto alcuni interrogativi.

Evidentemente non soddisfatto delle risposte ottenute, Armando Neri nella serata di ieri ha presentato richiesta di accesso agli atti tramite un documento dettagliato.

Nella ‘richiesta atti e documenti relativi alle procedure di scelta dei contraenti ai fini dell’acquisizione delle forniture e dei servizi afferenti al progetto ‘Natale Metropolitano 2023’ ‘ presentata dal consigliere comunale della Lega, dopo aver evidenziato i passaggi (a detta di Neri irregolari) che hanno portato alla decisione di Città Metropolitana, si chiedono alcuni atti.

Tra questi, la convenzione tra Sviprore e Comune di Reggio Calabria per la gestione e organizzazione degli eventi natalizi, degli eventuali bandi\avvisi o manifestazione di interesse finalizzate alla scelta dei contraenti, dell’elenco dei fornitori di beni e/o servizi iscriƫti all’albo dei fornitori alla data del 30 novembre, del piano finanziario definitivo del progetto Natale Metropolitano 2023 con indicazione delle entrate percepite e infine gli eventuali atti di cessione o subappalto totale o parziale del servizio.

Prima ancora di presentare l’accesso agli atti, Neri (in questo caso assieme al collega Cardia) aveva sollevato alcuni dubbi in merito alla delibera della MetroCity.

“Quale sarà il criterio che verrà adottato per spendere 340.000 € di soldi pubblici? Per quale motivo la convenzione non prevede alcuna iniziativa per le periferie del nostro territorio? Essendo soldi dei contribuenti, la legge impone che i contraenti ed i fornitori vengano scelti mediante procedure ad evidenza pubblica, ma ancora non se ne vede traccia.

Quando si provvederà a fare le procedure di gara per scegliere a chi affidare i servizi? Ma c’è di più. La Deliberazione del Consiglio Metropolitano che affida a Sviprore il Natale a Reggio Calabria ha di fatto tagliato fuori le esigenze dei cittadini, delle associazioni, dei commercianti, degli ambulanti che vorrebbero, invece, essere protagonisti del Natale nella propria Città, offrendo come hanno sempre fatto un contributo in termini di idee, proposte, progetti. Nulla di tutto ciò”.