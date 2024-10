Pnrr, a Reggio evento Conflavoro PMI alla Città Metropolitana

“Ripartiamo dal Lavoro – Il PNRR come strumento per programmare il futuro" il titolo dell'evento

Si terrà a Reggio di Calabria venerdì 10 dicembre il convegno dal titolo “Ripartiamo dal Lavoro – Il PNRR come strumento per programmare il futuro”, presso la sala Biblioteca Trisolini della Città Metropolitana in Piazza Italia dalle 10 alle 12.30. Il convegno, organizzato dalla nuova sede territoriale di Conflavoro PMI presieduta da Domenico Rositano, focalizzerà l’attenzione su aspetti istituzionali, sindacali e normativi afferenti all’ambito delle imprese con un focus particolare sul PNRR come strumento necessario per programmare il futuro.

Sarà anche l’occasione per presentare l’associazione a imprenditori e professionisti del territorio. “Conflavoro PMI Reggio Calabria – evidenzia Domenico Rositano – ha l’obiettivo di sostenere le aziende dell’area Reggina nel loro sviluppo e nella crescita, fornendo nuove opportunità di incremento imprenditoriale attraverso servizi altamente specializzati.

L’evento, patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, vedrà la presenza di diverse figure istituzionali e del presidente nazionale di Conflavoro PMI Roberto Capobianco, in un confronto moderato da Consolato Minniti, direttore de ilreggino.it.