Per la prima volta a Reggio Calabria un evento festeggiato in… serra

L’idea nasce dal desiderio di festeggiare, in un giorno di primavera, un cinquantesimo compleanno in un posto speciale, la cui magia fosse racchiusa tra piante e fiori. Quale ambiente migliore, dunque, di una serra dove la natura riesce ad esplodere nella sua magnificenza. La event designer Mimma Nocera inventa, dunque, un nuovo format, immaginando un ambiente dominato da colori, profumi e dolci suoni che avvolge gli invitati in un magico abbraccio.

Il primo passo è stato rivolgersi a dei professionisti qualificati che disponessero di una serra ampia e ventilata, dove mettere in pratica l’originale idea. Ed è stato facilissimo pensare immediatamente al vivaio di Scalafiorita di Santino Ceravolo, grande conoscitore di piante e fiori, la cui passione si riflette in ogni aspetto dell’attività che svolge in Via del Seminario a Reggio Calabria. Con i preziosi consigli di Santino, Mimma Nocera ha allestito l’ambiente della serra inizialmente vuoto, pensando a delle balle di fieno e cassette in legno ridipinte per realizzare le sedute e i piani di appoggio, il tutto abbellito con stoffe country delicatamente colorate.

Uno sfondo misto di piante, rigogliosi fiori e balle di fieno si è prestato perfettamente a rendere meraviglioso lo spazio per il taglio della torta e le foto di rito. Anche dal soffitto della serra scendevano scenografici tralci di edera e gelsomino accompagnati da piccoli vasi di piantine fiorite. Un vero trionfo della natura nel quale gli ospiti hanno potuto magicamente nutrire i loro sensi. In regalo vasetti decorati contenenti odorose piantine di menta, salvia e rosmarino. Ed ancora delicati foulard in stile campagna, brevi frasi in stile think positive incorniciate e disposte dappertutto hanno accompagnato gli invitati durante la festa creando un’atmosfera dolce e estremamente piacevole.

Anche il dress code è stato azzeccato con la richiesta alle donne di indossare abiti in colore pastello. Mimma pensa sempre ad un filo conduttore originale da seguire in maniera organica e mai casuale. Ogni particolare è perfettamente integrato nel contesto, creando armonia e mai eccesso. Come ama dire spesso “se è il cuore a guidarti, i risultati sono sempre positivi“.

Un’idea, dunque, da ripetere quella di un evento importante in serra che può essere realizzata per chiunque lo volesse contattando la event planner Mimma Nocera al numero +393920630839 oppure Scalafiorita in Via del Seminario a Reggio Calabria.