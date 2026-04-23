Reggio, evento di Fratelli d’Italia con l’on. Giovanni Donzelli

All’incontro, oltre a Donzelli e la coordinatrice regionale Wanda Ferro, prenderanno parte gli eletti del partito ad ogni livello, i presidenti provinciali e i componenti dell’assemblea nazionale

Venerdì 24 aprile, alle ore 12.30, presso l’èHotel di Reggio Calabria, si terrà l’Assemblea degli Amministratori di Fratelli d’Italia della Calabria, alla presenza del deputato Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Organizzazione del partito.

Alle ore 12.00, prima dell’inizio dell’assemblea, che non sarà aperta al pubblico, Donzelli sarà a disposizione degli organi di informazione con un punto stampa.

L’assemblea rappresenta un momento di confronto politico e amministrativo su temi di attualità e sulle prospettive future dei territori, a partire dalle prossime amministrative. L’appuntamento è rivolto a sindaci, assessori e consiglieri comunali, protagonisti dell’azione amministrativa sui territori e punto di riferimento per il radicamento del partito.

All’incontro, oltre alla coordinatrice regionale Wanda Ferro, prenderanno parte gli eletti del partito ad ogni livello, i presidenti provinciali, i componenti dell’assemblea nazionale e della direzione nazionale del partito.