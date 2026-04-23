Reggio, evento di Fratelli d’Italia con l’on. Giovanni Donzelli
All’incontro, oltre a Donzelli e la coordinatrice regionale Wanda Ferro, prenderanno parte gli eletti del partito ad ogni livello, i presidenti provinciali e i componenti dell’assemblea nazionale
23 Aprile 2026 - 20:00 | Comunicato Stampa
Venerdì 24 aprile, alle ore 12.30, presso l’èHotel di Reggio Calabria, si terrà l’Assemblea degli Amministratori di Fratelli d’Italia della Calabria, alla presenza del deputato Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Organizzazione del partito.
Alle ore 12.00, prima dell’inizio dell’assemblea, che non sarà aperta al pubblico, Donzelli sarà a disposizione degli organi di informazione con un punto stampa.
L’assemblea rappresenta un momento di confronto politico e amministrativo su temi di attualità e sulle prospettive future dei territori, a partire dalle prossime amministrative. L’appuntamento è rivolto a sindaci, assessori e consiglieri comunali, protagonisti dell’azione amministrativa sui territori e punto di riferimento per il radicamento del partito.
All’incontro, oltre alla coordinatrice regionale Wanda Ferro, prenderanno parte gli eletti del partito ad ogni livello, i presidenti provinciali, i componenti dell’assemblea nazionale e della direzione nazionale del partito.
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