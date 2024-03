Reggio, un successo l’evento su Pianificazione Fiscale e Patrimoniale per le PMI

Nella splendida cornice della Sala Perri di Palazzo Alvaro, si è concluso con grande successo l’evento “Pianificazione Fiscale e Patrimoniale per le PMI”, una evento imperdibile per la comunità imprenditoriale calabrese interessata a ridurre legalmente il carico fiscale aziendale. Organizzato da Soluzione Tasse e promosso dai giovani di Confindustria Reggio Calabria, l’incontro ha visto la partecipazione di esperti nel campo della fiscalità e della gestione patrimoniale, oltre alla presenza di numerosi imprenditori locali e rappresentanti di varie associazioni imprenditoriali come Ance giovani e Confcommercio Giovani.

Salvatore Presentino, presidente dei giovani di Confindustria Reggio Calabria, ha evidenziato l’importanza dell’evento: “Abbiamo voluto avvicinare le nostre aziende a realtà professionali capaci di illuminare percorsi fiscali ottimali e totalmente legittimi. Il successo dell’incontro conferma l’urgenza di tali conoscenze nel nostro tessuto imprenditoriale.”

L’evento, moderato da Nicola Cuzzocrea di O2Hp, ha offerto spunti preziosi per una corretta pianificazione fiscale, come sottolineato dallo stesso Cuzzocrea: “L’obiettivo era fornire ai nostri imprenditori gli strumenti per una gestione fiscale consapevole e vantaggiosa, nel pieno rispetto della legge.”

Gli interventi di Virginia De Rose e Francesco Onorato, tax advisor di Soluzione Tasse, hanno rappresentato il fulcro della giornata, fornendo dettagli concreti su come ridurre il carico fiscale da un’imponibile del 63% a un più sostenibile 28%, attraverso strategie legali e sicure.

“La nostra missione è dimostrare che in Italia è possibile operare in efficienza fiscale senza oltrepassare i confini della legalità,” ha affermato Virginia De Rose. Francesco Onorato ha aggiunto: “Offriamo soluzioni per una pianificazione che non solo agevola gli imprenditori ma protegge anche il loro patrimonio.”

La chiusura dell’evento è stata affidata a Umberto Barreca, presidente dei giovani di Unindustria Calabria, che ha sottolineato l’importanza della sinergia tra professionisti del settore e imprenditori per affrontare la complessità del sistema fiscale attuale.

“Il commercialista ha un ruolo cruciale. Gli imprenditori spesso necessitano di conoscenze specifiche e si rivolgono a professionisti specializzati, come quelli focalizzati sulla riduzione del carico fiscale. Bisogna ampliare gli orizzonti e non limitarsi nella scelta dei propri partner, poiché il mercato globale offre numerose opportunità che gli imprenditori dovrebbero poter esplorare serenamente e liberamente, senza essere vincolati da tabù superati.”

Paolo De Stefano di Confcommercio e Nicola Irto di Ance Calabria hanno condiviso l’interesse per le tematiche trattate, sottolineando l’urgenza di tali incontri formativi per i giovani imprenditori locali.

L’evento ha segnato un momento di importante confronto e apprendimento, proponendosi come punto di partenza per una nuova consapevolezza fiscale nel panorama imprenditoriale calabrese.