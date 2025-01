Nuovo incarico per Irene Calabrò, al fianco del Commissario Fusaro

Nuovo incarico delicato in uno dei Comuni della provincia di Reggio Calabria per l'ex assessore

Irene Calabrò, ex assessore al bilancio del Comune di Reggio Calabria, è stata nominata sub commissario del Comune di San Luca. L’incarico, affidatole nel mese di dicembre, rappresenta un’ulteriore sfida professionale delicata e di grande responsabilità, in uno dei Comuni più attenzionati in Calabria.

Accanto alla dott.ssa Calabrò, nel ruolo di Commissario, c’è il dott. Rosario Fusaro, dirigente area economica finanziaria della Prefettura di Reggio Calabria, insediatosi nel mese di giungo.

Alla scadenza naturale del mandato amministrativo del sindaco Bruno Bartolo, nel paese aspromontano, infatti, nel maggio 2024, nessuno ha voluto candidarsi. Ed è proprio dalla mancanza di liste e quindi di candidati che, il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, ha provveduto alla nomina del dirigente di II fascia Fusaro.

Quella del neo commissario sarà un’operazione di traghettamento di San Luca fino alla scelta del nuovo esecutivo. La missione che spetterà agli esperti in materia amministrativo – contabile sarà adesso determinante per il futuro del paese della Locride.