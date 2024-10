Reggio, ecco come ‘vivere la natura’ grazie all’Exotic Garden Room – FOTO

C’è chi ha una tale fobia degli animali da non riuscire ad avvicinarsi neanche ad un cane o un gatto. Altri invece hanno con i ‘nostri simili’ un rapporto molto particolare. E proprio dall’amore per gli animali, in particolar modo quelli più esotici, nasce a Reggio Calabria un piccolo angolo di paradiso dedicato al regno animale.

Serpenti, iguane, lucertole, pipistrelli e ancora tucani, uccelli di ogni tipo. Eravate a conoscenza dell’esistenza di un Exotic Garden nella nostra città?

Situato nella zona sud della città, nel quartiere di Pellaro, l’attività di Saverio Fortugno ha permesso a tanti bambini (ma anche adulti) di venire a contatto con specie animali che mai e poi mai avrebbero immaginato di conoscere dal vivo.

Quello che salta immediatamente all’occhio, oltre alle numerose specie di animali esotici presenti, è il modo in cui sono stati ‘sistemati’. L’habitat naturale è stato infatti ricostruito in maniera scrupolosa. Dalle teche naturali, passando per le pietre sintetiche, luci artificiali e sabbia. Le strutture osservano tutti i criteri di abitabilità in base alla taglia dell’animale; inoltre ogni giorno vengono sottoposte ad accurata pulizia per mantenere i livelli standard dal punto di vista igenico sanitario. Inoltre, gli animali presenti all’interno della struttura di Pellaro sono muniti di regolare documento “Cites” e “Doc” specifico attestante la provenienza.

Meticolosità, scrupolosità, ambizione, sono alcuni degli aggettivi che descrivono al meglio questo luogo fuori dal tempo e dallo spazio che ci ha lasciato piacevolmente sorpresi.

L’Exotic Garden Room è una piccola ‘giungla‘ in continua evoluzione. Saverio ed il suo staff fanno di tutto per renderlo, giorno dopo giorno, sempre più a misura di animale, ma anche a misura di bambino. Avvicinare, sempre più, il mondo della scuola e di conseguenza studenti di ogni età è l’obiettivo che la squadra dell’Exotic Garden Room spera di raggiungere.

Imparare a conoscere gli animali vuol dire, un giorno, non averne paura. Per questo motivo è importante che i giovani vengano a contatto con diverse specie sin da piccoli. La struttura, situata lungo la Statale 106, ha già cominciato a predisporre le prime visite guidate per istituti scolastici in modo da sensibilizzare più bambini possibile sul tema degli animali.

La stagione ufficiale si aprirà però a settembre, con il ritorno sui banchi di tutti gli studenti.

“Qui da noi ogni curiosità può essere soddisfatta. Grazie alla presenza di tantissime specie i bambini si troveranno a vivere un’esperienza unica e si sentiranno come all’interno di un documentario”.

L’invito è dunque aperto non solo ai reggini ed ai turisti, ma in particolar modo alle scuole. Uno staff specializzato e ospiti esterni esperti del settore vi aspettano per svelare i misteri che ruotano intorno alle diverse specie.

Se vi sentite pronti a vivere questa fantastica esperienza, non serve altro che contattare la direzione.

