Al via a Reggio Calabria “Fashion Night”, la kermesse dedicata alla moda, arte e spettacolo

Un evento unico per la città, che proietta Reggio Calabria in un circuito nazionale

Sarà un grande spettacolo dedicato alla moda, all’arte, alla danza e alla musica quello che si terrà venerdì 25 agosto con inizio alle ore 20.15 nella splendida cornice dell’Arena dello Stretto Ciccio Franco a Reggio Calabria.

L’evento dal titolo “Fashion Night” inserito nel cartellone dell’Estate Reggina 2023 è organizzato dall’Associazione Star Award di Reggio Calabria presieduta da Marlena Donatella Maimone, nata con lo scopo di valorizzare il talento, la creatività e la cultura attraverso l’organizzazione di eventi di moda, masterclass e shooting fotografici.

Tanti i successi per la Star Award che è stata presente anche alla Milano Fashion Week e alla Fiera degli sposi con alcuni dei suoi modelli. Una fantastica serata che sarà aperta dal mini concerto di “Ary music e Raily” e che vedrà protagonisti tantissimi ospiti provenienti da tutta Italia, coreografi, esperti di immagine, fashion design, hair stylist, ballerini.

Tra gli ospiti il coreografo Davide Pezzimenti della scuola Fénix Nuova Fata Morgana, il Fashion Style romano Michele Spanò, la star stilist Giuseppina Di Bartolo haute-couture che ha vestito le vip della Tv, lo stilista Gianni Vinciguerra titolare del brand Ambassador Impero Giani Belebung, la stilista Pina Grasso con le sue collezioni di abiti eleganti e da sposa, Enrico Bonavoglia, rappresentante per la Calabria del brand Paul Miranda, la Fashion Design Cinzia Dori con i suoi abiti artistici che raccontano la Sicilia, l’artista di gioielli e di design scultoreo Mady in Italy Massimiliano Carrozza con i suoi monili d’arte, il Fashion Design calabrese Pietro Monterosso, i quadri moda delle aziende reggine Full Time, Venere Abbigliamento, Concept Lab.

Tra i graditi ospiti il docente di portamento e coreografo Luca Barile, la scrittrice catanese Denise Bentivegna della Tsmgo Edizioni che presenterà il progetto del suo nuovo libro con i ragazzi dell’associazione Star Award, il manager Angelo Rallo con le sue campagne di sensibilizzazione, il consigliere comunale Mario Cardia. Spazio anche a tanti momenti di spettacolo con i ballerini Manuela Maria e Antonino Schiavone, le coreografie della Fénix Nuova Fata Morgana, le cantanti Ary music, Raily, il cantante Rap Misio, il cantante Laiko con il suo nuovo video clip.

Le acconciature e il make up saranno curate da Hair&MakeUp Reghium Team: Gianni Sorci Hairdesign, Newstyle acconciatori uomo e donna, Valentina Ficara Fashion Look, Hair Style Marisa, Diva Parrucchieri, Maria Idone Make up Artist, Susy Meduri Mua Make up Artist. Gli scatti della kermesse saranno affidati ai fotografi Antonio Macheda, Peppe Russo e Roberto Oppesidano le riprese video saranno curate da Emanuele Praticò.

La Kermesse sarà trasmessa successivamente da Rtv canale 77 del digitale terrestre. A presentare lo spettacolo Consolato Malara e Marilena Alescio. Un evento unico per la città, all’insegna della moda, dell’arte e dello spettacolo che proietta Reggio Calabria in un circuito nazionale grazie alla partecipazione di creatori di moda che giungono direttamente dalle passerelle di tutta Italia.