Un viaggio alla scoperta dell’annona: ecco l’evento all’Anoneto Bilardi

L’impresa reggina Anoneto Bilardi presenta il 1° Festival dell’Annona di Reggio Calabria. Scopri come partecipare

Tradizione, amore e mistero: sono questi i tre ingredienti principali che si mescolano nell’evento che fra qualche giorno prenderà vita a Reggio Calabria. Una fra le più belle imprese del nostro territorio apre le sue porte al pubblico per svelare i segreti (anche se non tutti) dell’annona.

Un frutto a tanti sconosciuto, ma che, negli ultimi anni, grazie al costante impegno della famiglia Bilardi sta diventando sempre più famoso sia a livello regionale che nazionale.

L’impresa, a conduzione familiare, fondata nel 1988 dal Dottor Agronomo Domenico Bilardi e sua moglie, è oggi leader nella produzione di questo speciale frutto e dei suoi gustosi derivati. Trent’anni di esperienza che sono serviti ai fratelli Bilardi per apprendere il mestiere iniziato dai genitori. I giovani reggini stanno infatti portando avanti con passione, dedizione e sacrificio, un progetto di famiglia che riguarda però l’identità di un intero territorio.

Dietro la produzione dell’Anoneto Bilardi, che negli ultimi tempi ha fatto il pieno di successi, c’è una costante ricerca volta a perfezionare i prodotti offerti agli avventori. Grazie all’intensa promozione di questa impresa reggina, l’annona esce fuori dai confini cittadini per viaggiare in lungo ed in largo attraverso tutta la penisola.

QUANDO

La festa che celebrerà questo frutto unico, che nasce e cresce solamente nella provincia di Reggio Calabria, verrà raccontato ai presenti domenica 29 settembre a partire dalle ore 16:00.

L’evento sarà diviso in tre diversi momenti:

la visita all’anoneto;

all’anoneto; la degustazione dei prodotti creati dall’Anoneto e dalle aziende partner (dal frutto, alle confetture passando per torte e gelati);

dei prodotti creati dall’Anoneto e dalle aziende partner (dal frutto, alle confetture passando per torte e gelati); musica live in compagnia del gruppo country The Horny Brothers.

L’evento potrà ospitare un numero limitato di persone, per questo motivo l’Anoneto Bilardi prega tutti gli interessati di prenotare il loro posto, basta scrivere il proprio nominativo alla pagina facebook.

Pronti per il viaggio alla scoperta dell’annona?

PARTNER DELL’EVENTO

Fattoria della Piana, Birrificio Reggino, Gelato Cesare, Tramontana Vini, Attinà & Forti, The Chilipepper, Creative, Le Golosie.