Reggio Calabria Film Fest, Latella: “Una grande vetrina per la nostra città”

Sono le parole del Consigliere Comunale delegato allo spettacolo e al turismo Giovanni Latella.

“La kermesse è stata una grande occasione non solo per Reggio Calabria ma per tutto il territorio metropolitano, sotto molteplici aspetti. Cinque giorni di appuntamenti culturali sugli argomenti più eterogenei, ma tutti uniti dal fascinoso fil rouge del cinema; presenze importantissime di personaggi rappresentativi del mondo del cinema italiano: Bonolis, Fonte, Conticini, Brignano, Francini, per una città che diventa fulcro della cinematografia nazionale”.