Fridays for future, Castore a lavoro per la sicurezza dei manifestanti reggini – FOTO

Castore è a lavoro sul Corso Garibaldi per garantire la sicurezza pubblica in occasione del corteo Fridays for future

Reggio Calabria si prepara a scendere in piazza domani, venerdì 27 settembre 2019, insieme a tantissime altre città di tutto il mondo per sensibilizzare la popolazione sul tema del cambiamento climatico.

Il corteo mondiale organizzato dall’attivista Greta Thunberg arriva anche nella città dello Stretto e sono già decine le associazioni, le istituzioni e gli istituti scolastici che hanno aderito allo sciopero.

Leggi anche

In occasione della manifestazione, il centro cittadino sarà preso d’assolto da migliaia di persone che sfileranno per gridare a gran voce che la crisi climatica sta arrivando ed è necessario fare tutto il possibile per fermarla.

Castore è a lavoro, proprio in queste ore, lungo tutto il Corso Garibaldi (luogo designato per il corteo) per garantire la sicurezza pubblica in occasione del corteo. I lavori, in corso di svolgimento, prevedono il riposizionamento dei dissuasori stradali per evitare il passaggio delle auto.

Alla Società in house del Comune di Reggio Calabria sono infatti affidati i servizi di manutenzione delle strade cittadine. Ecco le foto dei lavori.