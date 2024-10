Reggio, giuramento Allievi Carabinieri. Mancuso: ‘Momento carico di emozione’

“Un momento carico di emozione e significato che suggella una vera e propria scelta di vita, fatta di disciplina ed onore, per il bene comune e per la difesa e tutela dei cittadini”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso dopo aver partecipato alla cerimonia del giuramento di 680 ragazze e ragazzi che si è celebrata oggi nella caserma ‘Fava e Garofalo’, sede della scuola degli Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.

Mancuso ha rivolto uno speciale augurio: “Ai familiari, giunti da tutta Italia a Reggio Calabria, che hanno accompagnato i loro cari in questa occasione così solenne, motivo di grande orgoglio e che ripaga dai sacrifici fatti. La figura del carabiniere incarna la presenza dello Stato accanto ai cittadini, nei grandi centri come nei piccoli borghi e soprattutto nei territori più difficili. Una presenza diffusa che è anche una responsabilità e un impegno”.

Il Presidente del Consiglio regionale ha infine ricordato come: “La Scuola allievi di Reggio Calabria, strutturalmente e logisticamente tra le più grandi d’Italia, ha assunto oggi un ruolo di fondamentale importanza nell’organizzazione addestrativa dell’Arma, ponendosi come vero e proprio ‘polo d’eccellenza’ per la formazione nel Sud del Paese”.