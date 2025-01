Danni maltempo, gruppo RED: ‘Programmazione strategica per affrontare l’emergenza’

“La scelta oculata dell’ amministrazione Falcomatà di sottoscrivere il contratto di servizio che consente a Castore di intervenire in relazione alla manutenzione ordinaria delle strade di competenza metropolitana ha portato con sé degli obiettivi importanti: l’assorbimento di 12 dipendenti che hanno ora certezza e stabilità di avere un lavoro sicuro per quanto riguarda il tema del lavoro; il potenziamento di fatto di una società in house che ha l’inderogabile esigenza di fornire servizi e qualità sulle strade cittadine e metropolitane senza sprechi e fare fronte alle emergenze che in tutto il territorio emergono di volta in volta, specie a causa dei danni meteorologici , al fine di offrire una risposta concreta che supera le lungaggini burocratiche”.

Queste le dichiarazioni del movimento politico R.E.D.

“Concretamente, su impulso del vicesindaco della città Metropolitana Carmelo Versace, delegato alla viabilità, si è riusciti in tempi rapidi a intervenire su numerose strade provinciali interne, danneggiate anche da frane e smottamenti causati dalla forte ondata di maltempo di livello rosso, un risultato importante frutto di una programmazione strategica e di scelte oculate che hanno guardato alle esigenze dei vari comuni. Queste porzioni di territorio metropolitano lasciate all’abbandono attendono ancora i fondi ‘ristoro’ da parte del governo nazionale e, proprio per questo, a maggiore rischio idrogeologico. In relazione a questa emergenza, come movimento politico, si chiederà conto nelle sedi opportune per offrire risposte concrete a territori a rischio isolamento e al fine di fare arrivare i soldi che spettano per legge”.