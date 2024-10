Sapori d’autunno all’Hostaria dei Campi: ecco pappardelle ai funghi

Con l’arrivo dell’autunno si mette in moto una sorta di rivoluzione quotidiana. Si parte dai vestiti, si passa per le abitudini e si finisce alla cucina. Via dunque le veloci insalate dell’estate per lasciar posto ai più gustosi piatti della tradizione culinaria italiana.

L’Hostaria dei Campi, noto locale del centro, città vi accompagna anche in questo cambio di stagione con delle gustose novità. Anche se secondo il calendario l’autunno è giunto già da un pò, a Reggio Calabria le stagioni sono più lente e seguono un ritmo completamente diverso. Per questo motivo, per offrire alla clientela il miglior servizio possibile bisogna attendere il giusto periodo.

La pioggia vi fa venire in mente qualcosa? Si dice che dopo un’abbondante ‘rinfrescata’ sia più semplice trovare i funghi. Così l’Hostaria non si lascia sfuggire l’occasione e propone, ai suoi amati avventori, un piatto della tradizione.

PAPPARDELLE AI FUNGHI

Pasta lunga e spessa creata per trattenere il sapore del condimento scelta per presentarla in tavola. Freschi funghi porcini per un primo piatto stellato. Non sentite già l’acquolina in bocca?

I primi piatti sono sempre accompagnati da un ricco menù pensato per tutte le esigenze. Che si tratti di carne, pesce, pizza e gluten free all’Hostaria non hai che da chiedere.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Prenota il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766.