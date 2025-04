Reggio, incendio in una farmacia: intervento dei Vigili del Fuoco

Paura nel quartiere. Nessun ferito, accertamenti in corso per stabilire l’origine del rogo

Paura questa mattina a Reggio Calabria in via Cardinale Portanova per un principio d’incendio che si è sviluppato all’esterno della Farmacia Eremo.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco: gli uomini del Comando dei Vigili hanno spento le fiamme prima che si potessero propagare all’interno dell’attività.

Nessuna persona risulta coinvolta. Al termine delle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della struttura e avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Non si escludono origini dolose.