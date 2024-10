Reggio, incidente in autostrada causa disagi alla circolazione

Pochi minuti fa un incidente si è verificato sull’A2 Autostrada del Mediterraneo. L’incidente sarebbe avvenuto all’altezza della galleria di Archi.

Coinvolte nell’impatto 4 autovetture, tra queste un Suzuki Vitara ed un Alfa Romeo Giulia.

L’incidente stradale sta causando non pochi disagi alla circolazione, già di per sè difficoltosa a causa dei lavori Anas che costringono i cittadini al doppio senso alternato in quel tratto autostradale. Non sono ancora ben chiare le dinamiche dello scontro. Gli operai Anas si sono immediatamente messi a lavoro per deviare gli altri automobilisti e non creare incidenti a catena.