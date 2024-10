Incidente mortale a Reggio: uomo cade in una scarpata a 40 metri di profondità

Un incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Reggio Calabria e precisamente nei pressi di Orti. A perdere la vita un uomo 68 anni che stava percorrendo una strada sterrata con un fuoristrada che per causa in corso di accertamento è finito in una scarpata di circa 40 metri di profondità.

Sono un corso le operazioni di recupero della salma che sarà a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di recupero e la Polizia locale per gli accertamenti della dinamica.