Reggio, incidente stradale a Sbarre: donna in prognosi riservata – FOTO

Gli uomini della Polizia Locale a lavoro per ricostruire la dinamica

Pochi minuti fa si è verificato un grave incidente stradale in Via Sbarre Centrali, nei pressi di Via Itria. Secondo le prime ricostruzioni, una donna di 83 anni è stata travolta da una vettura.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che hanno trasportato la donna al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

La Polizia Locale sta procedendo agli accertamenti del caso ai fini della ricostruzione della dinamica.