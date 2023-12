Reggio, l'incontro di fine anno tra Mancuso e giornalisti: 'Vostro ruolo fondamentale'

Di seguito il comunicato stampa con le dichiarazioni del presidente de Consiglio regionale Filippo Mancuso, a conclusione della seduta del consiglio regionale, ha incontrato i giornalisti.

Dichiara Mancuso:

“Ho voluto incontrarvi – a conclusione dell’ultima seduta dell’anno – non solo per fornirvi i dati sulla produzione legislativa che, per qualità e quantità, ci vede soddisfatti del lavoro svolto. Ma anche per ribadire l’importanza che questa Presidenza riconosce al ruolo della stampa in tutte le sue declinazioni, pubblica e privata. La buona politica e la buona amministrazione, per potersi dispiegare pienamente e mettersi al servizio del cittadino, hanno bisogno anche del controllo dell’informazione. Di un’informazione rigorosa e completa. In tal senso, assicuro incontri ripetuti con tutti voi e la disponibilità ad agevolare il vostro lavoro all’interno di un’Istituzione che è la Casa dei Calabresi. E come tale deve garantire il diritto al pluralismo politico e, al contempo il diritto al pluralismo dell’informazione. Naturalmente, assieme al rispetto assoluto dell’articolo 21 della Costituzione, dinanzi alla rivoluzione digitale e alla moltitudine di notizie e commenti che imperversano sul web e sui social, spesso veicolando fake news e mistificazioni della realtà, auspico che si abbia maggiore attenzione al rispetto della libertà e della dignità delle persone”.