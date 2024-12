Reggio, investe 92enne e scappa: è caccia al fuggitivo

Nella mattinata di oggi, alle ore 10 circa, in via Campanella incrocio con via degli Ottimati, un’autovettura ha investito un pedone di 92 anni per poi darsi una precipitosa fuga . Dopo pochi minuti è giunta sul posto una pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale nonché un’autoambulanza del 118 per le cure al malcapitato anziano.

Sono in corso gli accertamenti finalizzati alla ricostruzione della dinamica. La Polizia Locale sta altresì esaminando le immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati ​​presenti nella zona e conta di dare a breve un volto al fuggitivo; lo stesso, per alleggerire la propria posizione, può collaborare.