A Reggio Calabria la mostra “Visioni mediterranee a colori”

di Daniela Bonanno Conti – Fino al prossimo 15 aprile presso l’hotel Medinblu a Reggio Calabria, si svolge la mostra dal titolo: “Visioni mediterranee a colori”. Si tratta di un’iniziativa che permette di far conoscere i talenti della zona aprendo le porte all’arte e alle sue molteplici sfaccettature inserendosi nel progetto culturale intitolato “ Medinblu contenitore di idee”.

L’hotel Medinblu è una location a quattro stelle ed è vista come centro nevralgico della vita economica e attrazione turistica di rilievo della zona. La rassegna è allestita grazie a tre talentuosi fotografi della zona come: Massimiliano Pedi, Antonio Sollazzo e Patrizia Quattrone. In mostra, possiamo ammirare le opere dei tre talentuosi fotografi reggini ma non mancheranno momenti di musica e un ricco buffet.

Gli scatti dei tre fotografi ci porteranno a compiere un viaggio nel loro mondo artistico fino al mese di aprile. La mostra è visitabile dal lunedì al sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e dalle 18.00 fino alle 2030 mentre la domenica e nei giorni festivi, gli orari sono i seguenti: dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.30. Per ulteriori informazioni, potete consultare il sito dell’hotel: www.hotelmedinblu.com