A Reggio Calabria, la sagra della zucca

L’associazione Culturale Tre Quartier, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria, organizza per giorno 4 Novembre 2018 a partire dalle ore 19.30 la 3^ Edizione della Sagra della Zucca.

Durante la serata ci sarà la degustazione della zucca cucinata in vari modi. L’evento sarà allietato dalla scuola di danza Lion Dance di Cristina Lazzarino, ospiti Enzo Marcianò e Alessandro Barchetta. L’evento avrà luogo in Via Anita Garibaldi trav. Esposito Reggio Calabria – Gallico.