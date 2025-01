Reggio, al Campanella ‘Diversamente Presenti: genitori consapevoli per il successo scolastico’

Il Liceo Classico “T. Campanella”, che da sempre valorizza la sinergia scuola – famiglia, promuove quest’anno il progetto “DIVERSAMENTE PRESENTI: genitori consapevoli per il successo scolastico”.

Si tratta di un percorso di Mentoring alle famiglie: l’orientamento è rivolto a piccoli gruppi, guidati da esperti, con l’obiettivo di creare una rete di supporto tra mondo familiare e istituzione scolastica.

L’obiettivo principale è riflettere insieme sul percorso formativo dei figli, acquisendo nuove consapevolezze per ri-orientare positivamente la loro vita e attenuare le eventuali difficoltà. Si mira a far acquisire ai genitori una maggiore consapevolezza delle dinamiche scolastiche, attraverso l’uso di strumenti pratici finalizzati a migliorare la comunicazione e la relazione. Un supporto qualificato e personalizzato aiuterà gli adulti a comprendere meglio le sfide scolastiche e a sviluppare le competenze necessarie per affrontarle efficacemente.

Percorso di Mentoring: obiettivi e sinergie

Promuovere percorsi di mentoring risponde al bisogno di creare nuovi legami e collaborazioni tra la scuola e il mondo privato dei ragazzi, indagare il loro vissuto, per comprendere e combattere il disagio, sia che si manifesti attraverso il rinnegare i processi formativi e educativi, sia che si esplichi con l’allontanamento dallo studio o attraverso comportamenti oppositivi e sfidanti il mondo adulto.

Di seguito il calendario del corso (10 h) che si terrà nei locali del Liceo.