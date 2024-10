Il lido Emily’s regala un’estate di sorprese: ecco il nuovo format ‘reggaeton’

Il lido Emily's, che da tre stagioni si impegna per il vostro divertimento, presenta un nuovo format dedicato alla musica reggaeton

Che l’Emily’s sia in continua evoluzione non è di certo una sorpresa. Il lido del lungomare Falcomatà, che da tre stagioni si impegna per il vostro divertimento, presenta un nuovo format dedicato alla musica reggaeton.

Il nome scelto è “Suavemente“. Il giorno dedicato a questi speciali eventi sarà il mercoledì. La programmazione estiva vi farà letteralmente venir la voglia di andare a ritmo di musica.

Con l’arrivo della bella stagione i tormentoni latinoamericani tornano a farci compagnia. Quello che però non tutti sanno è che il reggaeton ha ormai preso piede in tutto il mondo, persino Madonna ed Eros Ramazzotti sono stati contagiati dalla musica che negli ultimi anni ha conquistato i più giovani.

Sin dalla scorsa estate, il lido Emily’s aveva capito le potenzialità di questo tipo di musica ed aveva proposto serate a tema per reggini e turisti. Per il 2019 è in arrivo però un nuovo calendario ricco di ospiti di grande spessore ed eventi pensati sin nei minimi dettagli.

QUANDO

L’inaugurazione di questo nuovo format è prevista per mercoledì 26 giugno 2019, a partire dalle ore 23:00.

L’idea, nata dalla collaborazione delle organizzazione ‘Reggio che balla‘ e ‘Progetto Salsa‘ vuole spezzare i dogmi del divertimento reggino per mostrare come, ridefinendo gli orari e portando in riva allo Stretto nuova musica sia possibile ottenere un risultato senza precedenti.

Per la prima edizione di ‘Suavemente‘, le due organizzazioni reggine hanno scelto la bellissima location dell’Emily’s Summer Place che aprirà, gratuitamente, le sue porte agli avventori, senza alcuna lista, fino all’01:00. Fate attenzione, in giro per la città potrebbe capitarvi di incontrare dei ragazzi che vi forniranno l’invito alla serata.

Inoltre una piccola sorpresa è prevista per i ‘primi arrivati’. Chi dice che per andare in discoteca sia necessario aspettare la mezzanotte?

SUAVEMENTE

‘Suavemente’ è molto più che una semplice serata in discoteca e partecipando all’evento avrete la possibilità di scoprire le meraviglie che l’organizzazione ha in serbo per voi.

Oltre alla consueta selezione musicale, di grande livello, il lido reggino ospiterà un corpo di ballo che vi introdurrà nel mondo reggaeton a suon di coreografie, giochi di luci e pirotecnici che vi lasceranno a bocca aperta.

Dopo aver conquistato le maggiori città d’Italia, il reggaeton sbarca quindi anche a Reggio Calabria. Gli eventi diventeranno sempre più intriganti, con un tema scelto di volta in volta e, perchè no, anche un dress code.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni sull’evento è possibile contattare:

Demetrio Monorchio 3923173318

Nino D’Amico 3408020951

Enzo Romeo 3297625044