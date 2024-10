Reggio Live Fest, oltre 30mila per Fedez e la serata di chiusura – FOTO

In oltre 30mila per Fedez che ha chiuso in modo spettacolare il Reggio Live Fest ideato, diretto e organizzato da Ruggero Pegna con il contributo di Regione Calabria brand Calabria Straordinaria, Comune e Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Sette live in sette giorni, da Lundini a Bregovic, passando per Ron, Matthew Lee, Gazze’, Paolo Belli; una formula vincente che ha immerso Reggio nella grande musica dal vivo per tutti i gusti e tutti i target, totalizzando oltre 100mila spettatori e l’attenzione dei media nazionali.

Fedez ha regalato un’esibizione travolgente che ha mandato in delirio i suoi fan, eseguendo tutti i suoi celebri successi da milioni di visualizzazioni. Spettacolare la chiusura del live con oltre 30mila telefonini accesi, l’abbraccio finale di un pubblico di giovani entusiasti e divertiti.

Soddisfatto al termine il promoter, artefice dei piu’ grandi e storici eventi in Calabria, da Tina Turner ad Elton John e altre centinaia di concerti e festival, ai quali si aggiunge questo ennesimo successo frutto di un’organizzazione impeccabile.

“Un grande festival, dal cast alla scenotecnica, alla gestione di enormi masse di pubblico in sicurezza. Appuntamento con il Reggio Live Fest al prossimo anno!”