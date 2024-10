Lotteria Italia, Calabria: è caccia al biglietto, lo scorso anno venduti oltre 166mila

Oltre 166mila tagliandi staccati: è il totale delle vendite della Lotteria Italia in Calabria, nella passata stagione, riferisce Agipronews. Per l’edizione 2018 i tagliandi staccati sono stati 116.560 per la precisione.

A Cosenza e provincia staccati 47.190 biglietti. A Reggio Calabria si è scesi a 29.380, a Catanzaro 26.780. A Vibo Valentia sono stati venduti 7.920 tagliandi, a Crotone 5.290.