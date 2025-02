Reggio, muore improvvisamente a 31 anni. Il dolore di amici e parenti: ‘Carmine, lasci un vuoto incolmabile’

Descritto da tutti come un giovane solare, disponibile e sempre pronto ad aiutare il prossimo, Carmine Caminiti era un punto di riferimento per la sua famiglia e per l’intero quartiere di Archi: 'Distrutti dal dolore'. Il messaggio struggente della fidanzata

Un’intera comunità è stata scossa dalla notizia della scomparsa di Carmine Caminiti, giovane di 31 anni originario del quartiere di Archi. Le cause del decesso non sono ancora state rese note, ma si ipotizza un malore improvviso. Nel giro di poche ore, la notizia ha fatto il giro della città, generando un’ondata di affetto e solidarietà nei confronti della famiglia e degli amici, profondamente colpiti da questa perdita inaspettata.

Un ragazzo dal cuore grande

Descritto da tutti come un giovane solare, disponibile e sempre pronto ad aiutare il prossimo, Carmine Caminiti era un punto di riferimento per la sua famiglia e per l’intero quartiere. Mamma, fidanzata, cugini e amici di lunga data hanno voluto ricordarlo con messaggi carichi di emozioni, sottolineando la sua bontà d’animo e la sua capacità di essere sempre presente nei momenti di difficoltà.

Il messaggio struggente della fidanzata

Tra i tantissimi messaggi di dolore e incredulità, quello della fidanzata di Carmine, Lauren, è uno dei più toccanti.

“ubi tu,ibi ego” é una formula rituale latina che simboleggia l’unione di due persone,che si promettono di essere sempre lì,anche quando fisicamente sarà impossibile,con il cuore e con l’anima…ovunque sarai,io sarò.Amore mio tutti i progetti e tutti sogni ormai sono distrutti,ma credimi amore farò tutto quello che tu speravi che io facessi. Dormirò sempre nel tuo letto e ti giuro che non aspetterò più il venerdì per dormire da te, guarderò tutte le partite che tu tanto amavi, guarderò il tennis e tutte le serie tv che tu amavi. Starò sempre accanto a mamma tua e a Fabiuccio che tanto rimproveravi con la speranza che facesse le cose giuste come vi aveva insegnato il vostro papà. Non so spiegarmi cosa sia successo e penso che mai ci riuscirò, ma mi mancherà tutto di te, tutto,il tuo profumo, la tua pelle liscia, il tuo ridere con le lacrime quando ti facevo la voce da bambina, le mani intrecciate in macchina sul cambio, le coccole il venerdì sera sul tuo letto che tanto amavi, i dolci fatti insieme, le serate al cinema anche quando mi costringevi a vedere film che a me non piacevano, i pomeriggi dove ti obbligavo a dormire con me perché io ero stanca. Mi mancherà vederti fuori scuola in ciabatte quando venivi a prendermi e infinità di cose che solo noi sappiamo, ma la cosa che più mi mancherà di te orsone mio sarà il tuo amore che sempre mi hai dato, eri dolce, unico e indispensabile per tutti. Amore mio spero di ritrovarti presto”.

Il dolore dei familiari e l’addio del cugino

Tra i tanti messaggi di cordoglio che hanno riempito i social, particolarmente toccanti sono state le parole del cugino – che chiamava Carmine affettuosamente “Yaya” – il quale ha espresso tutto il suo dolore e la sensazione di aver perso non solo un parente, ma anche un amico fraterno con cui aveva condiviso i momenti più importanti della vita. “Sei stato un pilastro per tutti noi, un ragazzo incredibile,” scrive il cugino, rievocando ricordi di giochi d’infanzia, avventure, sorrisi e difficoltà superate insieme.

Solidarietà e vicinanza da tutta Reggio Calabria

Non si contano i messaggi di stima e supporto provenienti da ogni angolo di Reggio Calabria. In molti hanno sottolineato la generosità di Carmine e la sua capacità di portare gioia nelle persone che incontrava.

L’intero quartiere di Archi si è stretto attorno alla famiglia, nel tentativo di alleviare, per quanto possibile, il dolore di una perdita così ingiusta e prematura. La fidanzata, distrutta dall’accaduto, ha ricordato quanto Carmine fosse un compagno premuroso, sempre attento e amorevole, mentre la mamma ha descritto il figlio come un giovane dal cuore puro, legato alla famiglia da un legame profondo.

Un vuoto incolmabile

La morte improvvisa di Carmine Caminiti lascia un vuoto enorme non solo nei suoi cari, ma anche in tutti coloro che lo conoscevano e che, in queste ore, si uniscono al dolore della famiglia. La città è rimasta sconvolta da questa perdita così tragica e continua a manifestare la propria vicinanza attraverso messaggi di cordoglio, veglie e momenti di preghiera.

In attesa di scoprire l’esatta causa del decesso, Reggio Calabria si prepara a dare l’ultimo saluto a un ragazzo che, pur avendo solo 31 anni, è riuscito a lasciare un segno indelebile nel cuore di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. Un dolore condiviso da amici e parenti, che si affidano ai ricordi e all’abbraccio solidale della comunità per trovare conforto e forza in questo momento di lutto

