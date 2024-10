Reggio Calabria piange Cesare Sant’Ambrogio, lutto nel mondo della pallacanestro

La pallacanestro italiana saluta un grande uomo, autore di pagine di indimenticabili di storia della nostra città. E’ venuto a mancare Cesare Sant’Ambrogio conosciuto per la sua infinita passione per la palla a spicchi con importante riverbero sul sociale. Promotore ed organizzatore del Trofeo Sant’Ambrogio catalizzatore di interesse e di squadre provenienti da tutta Italia. Alla madre Enza è stata dedicata una piazza nel rione Santa Caterina. Persona disponibile e conosciuta per la sua preparazione e simpatia. Non aveva nemici, solo la dipartita ha fermato la sua fame di vita.

La redazione di CityNow nel formulare le più sentite condoglianze si stringe attorno alla famiglia Sant’Ambrogio.