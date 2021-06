Reggio, macchina prende fuoco con conducente alla guida: incendio domato dai Vigili del Fuoco

Per fortuna se l'è cavata con un grosso spavento il conducente del Land Rover che ha preso improvvisamente fuoco mentre lo stesso si trovava alla guida della vettura. L'episodio si è verificato nel quartiere di Mosorrofa domenica 27 giugno.

Mentre era in moto con il conducente alla guida, per cause ancora da accertare, la vettura è andata in fiamme. Non è stato sufficiente l'ausilio dell'estintore per spegnere l'incendio, decisivo l'intervento dei Vigili del Fuoco che con l'impiego di due autobotti sono riusciti a domare le fiamme.