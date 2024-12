La Mandragola di Machiavelli in scena a Reggio Calabria

La Mandragola in tour calabrese: Reggio, Locri, Palmi. Machiavelli diretto da Anzelmo, Pantano protagonista. Satira, ironia e riflessione

Un capolavoro del teatro del Cinquecento, un classico della drammaturgia italiana, “La Mandragola” di Niccolò Machiavelli, per l’adattamento e la regia di Nicasio Anzelmo, giunge in Calabria con tre tappe, a Reggio Calabria, Locri e Palmi, dopo il debutto al Teatro Arcobaleno di Roma.

Lo spettacolo è prodotto dal Centro Teatrale Meridionale per la Direzione artistica di Domenico Pantano, in scena anche come attore protagonista, insieme a:

Anna Lisa Amodio

Antonio Bandiera

Chiara Barbagallo

Laura Garofoli

Nicolo Giacalone

Matteo Munari

La Mandragola sarà in scena a Reggio Calabria il 18 dicembre alle ore 20.00

all’Auditorium Zanotti Bianco, a Locri il 20 dicembre alle ore 21.00 all’Auditorium Palazzo della Cultura, e a Palmi il 22 dicembre alle ore 21.00 al Teatro comunale Manfroce. Gli appuntamenti si inseriscono nell’ambito della Stagione Teatrale della Locride 2024 a cura del Centro Teatrale Meridionale e delle Stagioni Teatrali di Calabria a cura del T.C.A. Teatri calabresi associati.

Il contesto storico e sociale della Mandragola

L’opera teatrale è una potente satira sulla corruttibilità della società italiana dell’epoca.

Un’epoca, quella del 1518, data di composizione della Mandragola, in cui si vendevano le indulgenze per acquisire il regno dei cieli e l’eternità beata, mentre era nel vivo la contrapposizione di Lutero e della sua controriforma (1517) alla chiesa cattolica, il potere mediceo di papa Leone imperava su Firenze ed era viva e preoccupante la minaccia di un’invasione turca.

La Mandragola infatti, seppur in forma di ilare commedia, svolge un ruolo di denuncia nei confronti della perdita di morale della società dell’epoca, mette in discussione i valori familiari, inducendo nello spettatore un riso serio e quasi acre.

Critica la politica papale, legando insieme Roma e Firenze. Questa nuova versione della commedia è grottesca, ironica, divertente: mette in evidenza un frate corrotto, un cinico parassita e, per la prima volta nella storia della drammaturgia italiana, un triangolo amoroso in cui un vecchio marito stupido e presuntuoso viene fatto becco da un giovane vigoroso e da una giovane moglie tutt’altro che virtuosa.

Un allestimento originale e curato

Un allestimento dove ogni mezzo giustifica il fine da raggiungere.

Uno spettacolo piacevole, adatto a tutte le età, un atto unico di circa cento minuti, apprezzato

dalla critica e dal pubblico e curato in ogni dettaglio:

scene di Giovanni Nardi

musiche originali di Giovanni Zappalorto

costumi di Susanna Proietti

movimenti coreografici di Barbara Cacciato

assistente alla regia Matteo Bossoletti

foto di scena Tommaso Le Pera

Gli eventi si avvalgono del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Locri e della Città di Palmi, e sono co-finanziati con Risorse PAC 2014-2020 – Az. 6.8.3 – Avviso pubblico Eventi di promozione culturale 2024 della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.