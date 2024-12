Reggio, diciotto anni di solidarietà con la Maxi Tombolata Benefica

Si prevede il pubblico delle grandi occasioni, come ogni anno da diciotto anni, per il classico appuntamento del 26 dicembre, sempre nello stesso mitico posto, l’auditorium Don Orione S. Antonio. La Maxitombolata Benefica anche per quest’anno è ricca di premi, grazie a importanti Aziende che supportano, anno dopo anno, questa iniziativa solidale ai fini benefici, mission da sempre di Incontriamoci Sempre ODV, in collaborazione con la Parrocchia di S. Antonio, grazie al suo Rettore Don Graziano e ai volontari.

In questi diciotto anni, e per il momento felice della casa degli anziani di S. Antonio, sarà offerto, prima dell’inizio della Tombolata, un buffet ai soli partecipanti della serata solidale. Per l’occasione, oltre i numerosi e ricchi premi, l’associazione Incontriamoci Sempre ODV mette in palio due rarissimi esemplari di orologi da tasca Perseo delle FS dei primi del 900, entrambi perfettamente funzionanti e revisionati da poco.

Gli stessi esemplari sono simili al Perseo donato il 5 agosto 2022 al noto attore hollywoodiano Richard Gere, regalo molto gradito dal famoso attore, che nelle settimane successive ha ringraziato per il nobile gesto.

Programma della serata del 26 dicembre