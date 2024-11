Apre a Reggio il mercatino solidale di Patta Cathouse ODV

Un’iniziativa che permette di fare shopping solidale con l’obiettivo di sostenere gli animali, in particolare i gatti disabili, attraverso l'acquisto di oggetti unici e originali

A Reggio Calabria apre un nuovo punto di solidarietà, unico e originale, dove ogni acquisto diventa un gesto concreto di aiuto per gli animali in difficoltà. Il Mercatino Solidale, promosso dall’associazione Patta Cathouse ODV, inaugura venerdì 29 novembre alle ore 17. Un’iniziativa che permette di fare shopping solidale con l’obiettivo di sostenere gli animali, in particolare i gatti disabili, attraverso l’acquisto di oggetti unici e originali.

Nel Mercatino Solidale si troverà un’ampia gamma di prodotti:

Oggettistica second hand , che regala una nuova vita agli oggetti, contribuendo anche alla sostenibilità ambientale .

, che regala una nuova vita agli oggetti, contribuendo anche alla . Accessori e articoli a tema “gattoso” (e non solo), perfetti per un regalo originale in vista delle feste.

(e non solo), perfetti per un regalo originale in vista delle feste. Articoli nuovi, che spaziano dall’eleganza del cristallo alla creatività artigianale.

Il Mercatino si trova in Via Argine Destro Calopinace 30A, Reggio Calabria, ed è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 19.

“Vi aspettiamo per i vostri regali di Natale e, perché no, per raccontarvi le storie degli animali di cui ci prendiamo cura. Il sostegno della cittadinanza è un aiuto speciale – ha dichiarato Patrizia di Patta Cathouse – ogni acquisto nel mercatino contribuisce direttamente a migliorare la loro vita”.

La mission di Patta Cathouse ODV

Patta Cathouse ODV, da anni, si dedica con impegno ai gatti disabili grazie al Progetto Catorcio, che offre una seconda possibilità agli animali disabili e terminali, donando loro una vita dignitosa. Grazie a cure mediche, riabilitative e affettive, l’associazione crea un ambiente sicuro e accogliente dove gli animali possano vivere con rispetto e dignità. L’associazione si occupa anche di cuccioli abbandonati e di animali malati o anziani, che hanno bisogno di amore e attenzioni.

Magiche Strenne Natalizie

L’apertura del Mercatino Solidale coincide con l’approssimarsi delle festività natalizie, rendendolo un luogo perfetto per acquistare strenne natalizie ricche di amore concreto. Ogni acquisto contribuirà a fare la differenza nella vita degli amici a quattro zampe, offrendo loro cure e un futuro migliore.