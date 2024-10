Reggio Calabria e Messina unite da una dolce passione

Grande successo ieri sera per il dolce dello stretto che ha visto la partecipazione di pasticceri reggini e messinesi nella location incantevole del castello aragonese , tutti insieme a presentare il loro progetto . Il dolce dello stretto, e nella fattispecie l’unione di pasticceri reggini e messinesi, rappresenta il primo passo di un lungo percorso di collaborazione, confronto ,promozione e condivisione di valori e materie prime tipiche dei territori delle due citta’.

Valori e tipicita’ confluiti ed espressi pienamente nel proposito di realizzazione di una preparazione dolciaria da adottare ,a Reggio e Messina, come vessillo della nostra cultura e tradizione dolciaria in Italia e all’estero . La capacita’ di valorizzare i prodotti caratteristici rappresenta un elemento decisivo per lo sviluppo dei sistemi locali con importanti ricadute economiche sociali e turistiche .

In questo contesto si puo’ facilmente capire l’importanza di questa piccola grande iniziativa , plauso quindi ai due presidenti di Apar (Angelo Musolino) e Ducezio (Salvatore Farina) per il lavoro svolto e ancora da svolgere.

UNITISIVINCESEMPRE-

Davide Destefano

Gelateria Cesare

