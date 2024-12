Reggio, rinnovo direttivo UGDCEC: Minuto è il nuovo presidente

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria, riunitasi in Assemblea generale, ha rinnovato il proprio consiglio direttivo per il triennio 2024/2027, presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria.

L’organo direttivo, eletto all’unanimità, è così composto:

L’assemblea ha inoltre proclamato il nuovo collegio dei Probiviri individuando in Dott. Mauro Iemma il Presidente, supportato dal Dott. Pasquale Marcianò e D.ssa Angela Marino.

A seguire, ha preso la parola il neopresidente Dott. Alessandro Minuto.

“Ci terrei a ringraziare il presidente uscente, il Dott. Mauro Iemma, ed il suo direttivo, per l’ottimo lavoro svolto nel suo triennio, e per tutte le attività coordinate e svolte in piena sinergia con tutti gli associati. Cercheremo di dare continuità a quanto costruito dal direttivo uscente.

Altresì, ringrazio il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria, il Dott. Stefano Poeta, il Consiglio direttivo e i past president, per aver presenziato in maniera attiva e costruttiva durante i lavori assembleari, confrontandosi con tutti i presidenti e consigli direttivi delle Unioni Calabresi presenti, rafforzando i legami di collaborazione ed amicizia già esistenti.

Sono orgoglioso di poter rappresentare la storica Unione dei giovani commercialisti ed esperti contabili di Reggio Calabria per il triennio 2024/2027. L’Unione, sia a livello locale che nazionale, si prefigge il compito di rinsaldare i legami di amicizia e di solidarietà tra i commercialisti e gli esperti contabili, studiare i problemi della categoria, facilitare l’avvio alla professione nonché prestare assistenza ai propri iscritti ed ai tirocinanti iscritti presso l’albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Rc.

L’obiettivo del nuovo direttivo sarà quello di riavvicinare i giovani alla libera professione del dottore commercialista, attraverso meeting formativi e motivazionali, spiegando ai più giovani anche le peculiarità della professione di dottore commercialista, poiché quest’ultimo non è solo colui che calcola tasse e imposte o trasmette dichiarazioni dei redditi, ma esistono tantissime specializzazioni dietro tale figura professionale. Pertanto, i giovani devono essere informati, sensibilizzati e supportati quotidianamente.

Solo lavorando coesi, compatti, con dedizione e spirito di sacrificio si raggiungono determinati obiettivi.”