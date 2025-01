A Mosorrofa la ‘Marcia per Dire No alla Guerra’ nella Giornata della Pace

L’Azione Cattolica Italiana della Parrocchia San Demetrio MOSORROFA invita l’intera comunità, i fedeli e tutti coloro che desiderano condividere un messaggio di fratellanza, a partecipare alla Marcia per Dire NO alla GUERRA. L’iniziativa si terrà il 1° GENNAIO 2025, in occasione della 58^ Giornata Mondiale della Pace, con l’obiettivo di sensibilizzare e riflettere sul tema della pace, in linea con il messaggio di Papa Francesco.

“Rimetti a noi i nostri debiti: concedici la tua pace”

Dal messaggio di Papa Francesco

La marcia, promossa anche grazie al sostegno di Radio Mediterraneo, rappresenta un’occasione per ritrovarsi e sottolineare l’importanza di rifiutare ogni forma di conflitto, ribadendo l’impegno collettivo a costruire ponti di dialogo e comprensione.

Programma della Marcia

La partenza è prevista alle ore 17.00 da Piazza San Domenico – SALA DI MOSORROFA, mentre l’arrivo sarà presso Piazza San Demetrio – MOSORROFA. Durante il percorso, si alterneranno momenti di preghiera, riflessione e condivisione, arricchiti dalle parole del Vangelo e dallo spirito di solidarietà che anima l’Azione Cattolica Italiana.

Chiunque lo desideri potrà unirsi all’iniziativa, portando con sé cartelloni o simboli che richiamino la volontà di costruire una società fondata su pace, amore e dialogo. L’organizzazione ringrazia fin d’ora tutti coloro che contribuiranno alla diffusione dell’evento e alla sua riuscita.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile seguire le notizie sulla pagina della Parrocchia San Demetrio MOSORROFA e sulle frequenze di Radio Mediterraneo. L’invito è rivolto a tutta la comunità, affinché il 1° GENNAIO 2025 diventi un momento di incontro e testimonianza attiva della volontà di dire NO alla GUERRA e di aprirsi alla speranza di un mondo migliore.