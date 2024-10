A Reggio una mostra internazionale sul calcio: tra i reperti maglie di Maradona e Pelè

Maradona e Pelè in arrivo a Reggio Calabria…seppur virtualmente, grazie ad una nuova mostra presto di scena in riva allo Stretto.

La Giunta Comunale di Reggio Calabria infatti, con la Delibera n. 166 del 20 settembre 2024, ha approvato la programmazione dell’evento “Il Calcio è Arte”, una mostra di rilevanza internazionale che si terrà presso la Pinacoteca Comunale e la sala del foyer del Teatro Cilea, con date indicative (ancora da ufficializzare) dal 25 ottobre 2024 al 14 gennaio 2025.

L’iniziativa, precedentemente prevista per agosto, è stata posticipata per esigenze logistiche, ma promette di diventare uno degli eventi più importanti della stagione culturale della città. La mostra, come suggerisce il titolo, celebra il legame tra il mondo del calcio e l’arte, esponendo una vasta collezione di oggetti unici che ripercorrono la storia del calcio mondiale.

Si tratta di un evento pensato per attrarre non solo gli appassionati di calcio, ma anche un pubblico più ampio, grazie alla sua capacità di coniugare sport, cultura e storia.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto del “Distretto Culturale e Turistico della Città di Reggio Calabria”, che punta a valorizzare i beni culturali e turistici della città attraverso eventi innovativi. La mostra non sarà solo un’esposizione di memorabilia calcistica, ma offrirà un percorso immersivo ed emozionante, capace di raccontare le storie di campioni leggendari e di momenti che hanno segnato la storia del calcio.

La decisione della Giunta Falcomatà di ampliare gli spazi espositivi utilizzando anche il foyer del Teatro Cilea, una delle location più prestigiose della città, rafforza ulteriormente l’importanza dell’evento. La mostra si propone di trasformare Reggio Calabria in una meta attrattiva per appassionati e turisti, e al tempo stesso, di offrire ai reggini un’esperienza unica, in grado di far vivere la città sotto una nuova luce.

L’evento, strategicamente, è pensato anche per i turisti che animano l’aeroporto dello Stretto. Secondo quanto raccolto previsti infatti anche reperti di club internazionali gloriosi quali Barcellona, Manchester United e Manchester City, Olympique Marsiglia.

La rilevanza internazionale dell’evento è una importante opportunità per la città, che si prepara a ospitare una collezione di cimeli calcistici di altissimo valore, provenienti da tutto il mondo. Tra i pezzi in esposizione, si annunciano maglie e palloni autografati, trofei storici e altri oggetti da collezione che celebrano i momenti iconici del calcio mondiale.

Secondo quanto raccolto, tra le centinaia di maglie e reperti in esposizione, anche maglie indossate da quelli che sono probabilmente i più grandi giocatori della storia del calcio, vale a dire Maradona e Pelè, venuti a mancare rispettivamente nel 2020 e nel 2022.

L’obiettivo dell’iniziativa è anche quello di ampliare il target di visitatori della Pinacoteca e degli altri spazi culturali cittadini, facendo scoprire il patrimonio artistico della città a un pubblico diverso.

L’evento “Il Calcio è Arte” è molto più di una semplice mostra: è un ponte tra il mondo dello sport e quello della cultura, che permette di avvicinarsi a due realtà apparentemente lontane, ma unite dalla stessa capacità di generare emozioni.