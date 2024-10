A Reggio Calabria mostra pittorica del Maestro Alex Caminiti

La Sicilia, confine geografico e mentale, Isola come metafora dell’esistenza, Isola come forma dell’anima, consistenza solitaria e al contempo fluttuante, fluida.

Isola per chi come me c’è nato e vissuto, è l’imprescindibile capacità di adattarsi e resistere, è il rifugio mai cercato e mai trovato. Il sentimento di appartenenza che l’essere Isola implica, in questo progetto “Un viaggio nei luoghi dell’anima”, vuole contaminare la storia le opere storiche dellitalia attraverso un dialogo forte tra opere realizzate dall’ingegno dei grandi maestri alla nostra contemporaneità POP…

Opere differenti, nei quali è possibile in un piccolo giro d’orizzonte, far veicolare un’ opera d’arte, accomunati da un linguaggio universale, “cosmopolita”,tra passato ,presente con uno sguardo rivolto al domani…

Semplicemente,si vuol rappresentare, e qui sta il senso della “contaminazione”, un incontro ideale fra canoni di rappresentazione diversamente significanti e di grande distanza temporale e di saper conferire forza comunicativa ed evidenza concettuale, attraverso i nodi della memoria e della trasfigurazione del reale, all’immagine ed ai suoi nessi interni. La storia delle arti ci ha più volte svelato nel corso dei secoli come percorsi molto diversi tra loro riescano a mantenere una coerenza tra idea e forma, tra contenitore e contenuto, tra pensiero e azione, cosi forte e immediata da travalicare qualsiasi indirizzo preconcetto. Azioni apparentemente prive di ratio che sono in grado però di dare vita a memorabili momenti artistici che traggono forza espressiva proprio dalla “contaminazione” tra stili, periodi e linguaggi.

Opere dell’anima prescelte che muovono la sua forza generatrice dalla varietà di stimoli, siano essi visivi o mentali, che queste opere senza tempo suscitano. Opere che promanano un’energia potentissima e vitale, una sublime e istintiva sensazione di appartenenza globale contaminata dal nostro presente…

Il motivo principale che sta alla base dell’idea di questo lavoro espositivo e’ dunque rappresentato dalla grande maestria nel portare tecniche antiche con un progetto originale nuovo pop. Ciò significa esserne causa, generatore culturale, esserne intimamente connaturato. In questo gesto che l’artista propone , l’arte diventa davvero bene comune perché esce fuori dai recinti. Arte contemporanea testimone del presente testimone della storia. Un connubio insolito ma ragionato, segno di continuità e di rinnovamento e fratellanza. Segno di appartenenza a radici culturali che trovano nella bellezza la loro ragione.

Bellezza appunto solo bellezza…

Alex Caminiti

Venerdì 17 novembre 2017 ore 16,30 -Palazzo della Cultura

via E. Cuzzocrea n. 48- Reggio Calabria

Interverranno il maestro Alex Caminiti, il Consigliere Delegato alla Cultura, dott. F. Quartuccio e la Responsabile del Palazzo della Cultura, dott.ssa Anna Maria Franco