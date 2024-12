Drone show, Romeo: ‘Felici dell’entusiasmo che ha suscitato lo spettacolo e della grande visibilità che Reggio ha ottenuto’

La scritta “Reggio sei un incanto” è ormai diventata un simbolo di appartenenza e fierezza, destinato a rappresentare la città molto oltre lo spettacolo di droni che, nello scorso fine settimana, ha illuminato il cielo sullo Stretto nell’ambito del programma di “Reggio Città Natale”. Un evento unico, capace di incantare grandi e piccoli, che ha regalato un’esperienza straordinaria a residenti e turisti, proiettando Reggio Calabria sotto i riflettori dell’intero Paese.

L’Assessore comunale alla Programmazione, Carmelo Romeo, ha sottolineato il valore dell’iniziativa:

“Per la prima volta in Italia è stato realizzato uno spettacolo natalizio con i droni. Come spiegato dagli organizzatori, si tratta di un evento raro, tra i pochissimi mai promossi da una pubblica amministrazione. Un’idea innovativa e coraggiosa sviluppata grazie al lavoro dei nostri uffici.”

Romeo ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla scelta di questo spettacolo:

“Quando, a ottobre, abbiamo elaborato la delibera per gli eventi natalizi, volevamo creare qualcosa di nuovo e memorabile, capace di stupire e diventare una cartolina per Reggio, non solo in Calabria ma su scala nazionale. Tra le proposte emerse, il Sindaco ha avuto l’intuizione di puntare sui droni, una scelta che ho sostenuto e che abbiamo concretizzato grazie a un intenso lavoro di squadra. Non è stato semplice: il progetto ha richiesto passaggi burocratici complessi e la collaborazione con enti pubblici per garantirne la riuscita.”