Reggio, tutto pronto per il ‘Natale sul viale della Libertà’

Sabato 21 e domenica 22 dicembre a partire dalle ore 19.00 il grande evento patrocinato dal Comune di Reggio Calabria “Natale sul Viale della Libertà” organizzato dall’Associazione “Italian Sound” che giunge alla sua prima edizione e che si svolgerà lungo la Via Della Libertà.

L’intero spazio sarà allestito con area bimbi (gonfiabili), musica e spettacoli per i più grandi, artisti di strada, esibizioni di danza, degustazione dolci, crespelle e il concerto di domenica sera di Paola Parisi e dalla sua band con i grandi successi della musica italiana.

Un modo semplice per trasmettere l’aria natalizia non solo ai clienti, ma anche ai reggini che passano da lì. Una passeggiata di quasi un chilometro per stare tutti insieme nella magia del Natale.