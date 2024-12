‘Non siete soli’, a Reggio l’incontro tra Croce Rossa e Polizia di Stato

Il progetto No.S.S. - Non Siete Soli unisce Croce Rossa, Polizia e comunità per prevenire truffe agli anziani e creare una rete di supporto

In un incontro significativo voluto dall’area Sociale e dall’area Giovani di Croce Rossa Italiana – Comitato di Reggio Calabria si ha avuto modo, attraverso questa sinergia, di confrontarsi con la Polizia di Stato per discutere del progetto No.S.S. – Non Siete Soli, focalizzandosi sul contrasto alle truffe agli anziani.

Questo fenomeno, purtroppo sempre più diffuso, ha un impatto devastante sulle vittime, che spesso si trovano isolate, vulnerabili e senza il supporto adeguato per affrontare le situazioni di abuso.Il progetto nasce quindi dall’esigenza di proteggere la fascia più fragile della popolazione, creando una rete di supporto e assistenza che coinvolga tanto le forze dell’ordine quanto la popolazione stessa affinché si possa sensibilizzare su questo tema tanto interessante quanto delicato.

Un progetto a tutela delle fasce più fragili

Il principale obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare e proteggere le persone più vulnerabili dalle truffe, dando loro gli strumenti per riconoscere i segnali di pericolo e reagire in tempo utile, senza paura di essere giudicati o di sembrare vulnerabili.

Nel corso dell’incontro, sono stati analizzati i metodi più comuni utilizzati dai truffatori: telefonate ingannevoli, falsi incaricati di lavori, richieste di denaro per presunti incidenti familiari o per truffe finanziarie. La Polizia di Stato ha messo a disposizione la sua esperienza nelle indagini su queste frodi, fornendo anche formazione su come le forze dell’ordine possono intervenire tempestivamente per denunciare i truffatori e garantire la sicurezza degli anziani.

Una parte fondamentale del progetto No.S.S. – Non Siete Soli è la promozione di una comunicazione chiara e rassicurante. La Polizia di Stato ha sottolineato quindi l’importanza di avvicinarsi ai soggetti vulnerabili, come gli anziani, con sensibilità e rispetto, senza creare allarmismi, ma offrendo informazioni pratiche e concrete. L’obiettivo è far sì che ogni soggetto vulnerabile possa sentirsi parte di una rete di solidarietà e supporto, in modo che non si senta mai veramente solo di fronte alle difficoltà.