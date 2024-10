Reggio, attivato il numero informativo sull’emergenza Covid

Lo aveva già anticipato, nel corso di una diretta Facebook, il primo cittadino di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Una linea telefonica dedicata all’emergenza Covid.

EMERGENZA COVID, IL COMUNE ATTIVA UN NUOVO NUMERO

Un numero informativo messo a disposizione dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, di concerto con l’Asp ed alcune associazioni di medici reggini, per andare incontro alle esigenze di informazione dei cittadini in un particolare momento di difficoltà dovuto alla recrudescenza dei contagi da Covid.

Sarà attivo da lunedì 16 novembre il numero 09653622261 .

Una linea informativa realizzato dal Comune di Reggio Calabria in collaborazione con l’Asp, con il contributo del Capo Dipartimento di Prevenzione dott. Sandro Giuffrida, e grazie alla disponibilità dei professionisti dell’Associazione Medici Cattolici Italiani sezione di Reggio Calabria, dell’Associazione Donne Medico sezione di Reggio Calabria e del Consultorio diocesano Pasquale Raffa di Reggio Calabria, che collaboreranno gratuitamente per informare la comunità.

Leggi anche

Il numero sarà attivo tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e darà informazione ai cittadini rispetto alle linee guida del Ministero della Salute su come comportarsi rispetto a determinate situazioni che la pandemia può causare, in particolare sui corretti comportamenti da tenere per evitare il diffondersi del contagio in ambiente familiare, scolastico e lavorativo.