A Reggio Calabria la nuova sede di Ediliziacrobratica Spa

Era il 2017 quando abbiamo incontrato per la prima volta il reggino Vincenzo Polimeni Dirigente di EdiliziAcrobatica Spa, raccontandovi del suo percorso di vita e professionale (clicca qui) e già in quell’occasione ci aveva annunciato che tra i suoi sogni c’era di fare qualcosa per Reggio e la Calabria:

“Desidero aiutare a crescere la mia terra, ogni volta che torno a Reggio penso a quante cose si potrebbero fare. Stiamo lavorando per aprire sedi in Calabria attraverso la formula del franchising e dirette.”

Da quella intervista un susseguirsi di promesse mantenute:

2 Job Tour in Calabria (clicca qui) precisamente a Reggio Calabria e Cosenza con oltre 200 colloqui sostenuti che hanno dato la possibilità a molti muratori reggini di intraprendere la propria scalata assieme all’azienda leader Europea dei lavori su corda.

E oggi, Vincenzo, annuncia l’apertura delle due nuove sedi calabresi a Reggio e Cosenza.

“Da reggino sono felice ed emozionato di vedere finalmente i nostri muratori acrobatici rifare il look dei condomini anche a Reggio e Cosenza. Effettuiamo interventi di manutenzione, ristrutturazione e pulizia esterna dei condomini senza l’ausilio di ponteggi o piattaforme aeree ma con muratori abilitati in doppia fune di sicurezza. Il nostro obiettivo? Rendere i condomini e gli amministratori di condominio entusiasti del nostro servizio, garantire a tutti l’opportunità di prendersi cura dell’edificio in cui vivono in modo sostenibile e sicuro. I vantaggi della nostra tecnica sono moltissimi: nessun rischio d’intrusione di ladri che spesso si avvalgono del ponteggio installato per entrare all’interno degli appartamenti, piante sempre rigogliose e terrazzi vivibili, rapidità di esecuzione, sicurezza e qualità dei lavori, ma molto altro ancora…i nostri ragazzi in cantiere sono veramente l’evoluzione del muratore 2.0 dei veri e propri professionisti che ogni mese effettuano corsi di formazione legati alla crescita della persona oltre che tecnica, questo permette loro di esprimere in cantiere tutto il loro potenziale ed i condomini ne beneficiano assieme alla gentilezza ed il sorriso che li contraddistingue.”

La nuova sede di Reggio Calabria come già annunciato dal manager reggino darà inoltre l’opportunità di creare nuovi posti di lavoro per Responsabili, Tecnici-Commerciali e muratori:

“Ogni nostra sede – riprende Polimeni – ha un modello di business che a pieno regime conta circa 16 risorse: in questo momento siamo in selezione per Tecnici-Commerciali e muratori. La posizione da Tecnico- Commerciale è quella che mi sta più a cuore, perché è quella che mi ha permesso nel 2013 d’iniziare la mia avventura con Ediliziacrobatica. Un ruolo dinamico, attivo, che ogni giorno ti fa vivere sfide sempre diverse ed emozionanti e che permette di tirar fuori veramente tutto il tuo potenziale! A me e molti altri in Ediliziacrobatica questo ruolo ha permesso di realizzare sogni professionali e personali, cambiando in meglio la propria vita!! Invito veramente tutti i giovani reggini che hanno voglia di dimostrare il proprio valore, che hanno grinta da tirar fuori, determinazione e attitudine alla vendita, d’inviare il proprio CV per effettuare i colloqui ed iniziare la scalata verso il successo assieme a noi.”

Chiunque sia interessato può inviare sin da subito il CV a profili@ediliziacrobatica.com

Cerchiamo anche muratori. La selezione è sempre aperta anche per operatori, cerchiamo muratori edili che hanno esperienza nelle ristrutturazioni d’esterno (facciate, tetti, messe in sicurezza, ripristini , impermeabilizzazioni, lattoneria ecc..) successivamente attraverso la nostra scuola di formazione verranno abilitati per diventare operatori su fune e poi verranno affiancati in cantiere da personale esperto, per poi diventare a tutti gli effetti un muratore/Acrobatico ovvero un muratore 2.0. Quindi, di nuovo, invito tutti i reggini interessati ad inviare il proprio CV scrivendo a lavoro@ediliziacrobatica.com per effettuare il percorso delle selezioni e ed entrare nell’azienda che sta rivoluzionando il mondo dell’edilizia”.

La sede di Reggio Calabria è già operativa ed ha un Responsabile di Area in Giuseppe Andrea Nucera.