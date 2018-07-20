Il reggino Vincenzo Polimeni Direttore Commerciale di Ediliziacrobatica Spa cerca 150 operatori su fune.

Dalle parole ai fatti. Nel racconto del percorso di vita e professionale, l’architetto reggino assicurava ai microfoni di Citynow di voler dare un piccolo aiuto per la sua città.

“Abbiamo sedi in tutta Italia, da nord a sud, ci manca solo la Calabria. E’ nelle mie intenzioni fare qualcosa per la mia terra, ogni volta che torno a Reggio penso a quante cose si potrebbero fare. Stiamo lavorando per aprire sedi in Calabria attraverso la formula del franchising o Dirette. Ogni sede a pieno regime sarà di circa 15 risorse, cosi da poter dare la possibilità a giovani calabresi di trovare un lavoro ed esprimere il loro potenziale”, le parole di Polimeni circa due anni fa.

Un’azienda che lavora senza ponteggi

EdiliziAcrobatica Spa che conta più di 50 sedi in Italia e più di 500 dipendenti ed è l’azienda leader Europeo del settore dell’edilizia su corda. EdiliziAcrobatica ha rivoluzionato il concetto di ristrutturazione. Al posto dei ponteggi, gli operai lavorano con metodologie alpinistiche, ancorati in doppia fune di sicurezza.

Arrivato il momento di mantenere la promessa, l’architetto reggino ha colto l’opportunità al balzo. Parte proprio dalla Calabria infatti il Job Tour di EdiliziAcrobatica SpA. Per tre giorni, dal 26 al 28 luglio, i responsabili della selezione del personale di EdiliziAcrobatica saranno presenti nelle piazze di Reggio Calabria e Cosenza per offrire ai muratori posti di lavoro come operatori su fune in 21 città italiane. EdiliziAcrobatica ha scelto di partire con il suo Job Tour proprio dalla Calabria e dalle province che registrano il tasso più alto di disoccupazione giovanile. “È una grande opportunità per tanti Muratori Calabresi per entrare a far parte dell’azienda che sta rivoluzionando il mondo dell’edilizia. Attraverso formazione constante i nostri muratori acquisiscono sempre più professionalità, tecnica e attitudinale, diventando così degli specialisti al passo con i tempi, dei muratori 2.0”.

“Cerchiamo Muratori, anche senza esperienza su fune, verranno formati con corsi specifici, dopo un primo periodo di prova verranno poi assunti a tempo indeterminato”.

Come candidarsi alle selezioni

Tutti i muratori interessati sono invitati sin da ora ad inviare il proprio CV via email all’indirizzo lavoro@ediliziacrobatica.com: chi invia il CV prima dell’evento avrà la priorità sui colloqui. Inoltre è possibile visionare tutte le offerte di lavoro sul sito www.ediliziacrobatica.com nell’area carriere/opportunità di lavoro.

Reggio e la Calabria hanno fame di lavoro, la disoccupazione giovanile ha percentuali drammatiche. E’ quindi da cogliere al balzo l’opportunità che EdiliziAcrobatica Spa, su indirizzo dell’architetto reggino, offre ai disoccupati di Reggio Calabria e Cosenza.

“Le difficoltà esistono ma se non si reagisce e non si sradica la tendenza all’autocommiserazione le cose non cambieranno mai. Non devono mai mancare etica, autodisciplina ed umiltà. Serve positività, se vogliamo cambiare le cose dobbiamo inanzitutto cambiare noi. Non è necessario -assicura Polimeni- essere più bravi degli altri, ma è fondamentale lavorare di più, in termini di quantità ed entusiasmo. Infine, bisogna accettare sempre sfide coraggiose, che ci fanno paura. Solo cosi possiamo tirare il meglio di noi”.

Nel business plan aziendale di EdiliziAcrobatica è prevista l’apertura di una sede a Reggio Calabria entro fine 2019, cosa che darà la possibilità ai nostri nuovi operatori su fune di ritornare nella loro città di origine, qualora lo desiderino.

DATE DEL JOB TOUR

26 luglio Cosenza – Piazza Bilotti

27 – 28 luglio Reggio Calabria – Piazza San Giorgio

Orario: dalle h. 10.00 alle h. 20.00